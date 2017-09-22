В "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий

09:5422.09.2017
(обновлено: 09:56 22.09.2017)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. В парке "Зарядье" с пятницы начнет работать научно-познавательный лекторий, сообщается на сайте мэрии Москвы.
Лекторий, рассчитанный на 60 человек, открылся на территории павильона "Заповедное посольство". Планируется, что для посетителей парка здесь будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами, говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, на ближайших занятиях слушатели узнают о новых подходах к озеленению Москвы, современных тенденциях в медицине, а также о климатических изменениях в столице за последние 100 лет.
Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19.00. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия, добавляется в сообщении.
В павильоне "Заповедное посольство" находится научно-познавательный центр, в котором можно будет не только послушать лекции и семинары по биотехнологии, генетике, биологии, но и провести настоящие научные эксперименты. Например, получить растения из пробирки, изучить микроорганизмы, узнать, почему бактерии могут светиться, и даже выделить ДНК, отмечается в материалах мэрии.
Ландшафтный парк "Зарядье" открыли вблизи Московского Кремля 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы. Итоговая строительства парка на месте снесенной гостиницы "Россия" составила 14 миллиардов рублей. Из-за ажиотажного наплыва посетителей в первые дни работы руководство парка ввело ряд ограничений по его посещению. В частности, вход на территорию парка, смотровую площадку "парящего моста" и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами.
Парк "Зарядье" открылся в день празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ в него стал с 11 сентября. Уже к вечеру того же дня вандалы разбили стеклянный купол парка и окно медиацентра.
За первые дни работы "Зарядья" тысячи посетителей вытоптали почву на участке северного ландшафта и повредили несколько деревьев.
Руководство парка сообщило, что были посетители, которые выкапывали и уносили с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.
Ремонтная бригада уже устранила повреждения на стеклянном куполе парка. В понедельник был поврежден один из элементов стеклянной "коры". По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".
За дни работы парка посетители уничтожили не менее десяти тысяч различных растений.
Вытоптанные растения планируется восстановить в течение ближайших двух недель, также в парке появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.
Ажиотаж, возникший в первые дни после открытия "Зарядья", привел к тому, что рекреационная нагрузка на парк превысила запроектированную, однако теперь количество посетителей значительно снизилось, отметил начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.
Масштабные восстановительные работы начнутся в "Зарядье" 18 сентября. В связи с этим по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни режим работы останется прежним.