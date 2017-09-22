В "Зарядье" открылся научно-познавательный лекторий

МОСКВА, 22 сен — РИА Недвижимость. В парке "Зарядье" с пятницы начнет работать научно-познавательный лекторий, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Лекторий, рассчитанный на 60 человек, открылся на территории павильона "Заповедное посольство". Планируется, что для посетителей парка здесь будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами, говорится в сообщении.

Как уточняется в нем, на ближайших занятиях слушатели узнают о новых подходах к озеленению Москвы, современных тенденциях в медицине, а также о климатических изменениях в столице за последние 100 лет.

Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19.00. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия, добавляется в сообщении.

В павильоне "Заповедное посольство" находится научно-познавательный центр, в котором можно будет не только послушать лекции и семинары по биотехнологии, генетике, биологии, но и провести настоящие научные эксперименты. Например, получить растения из пробирки, изучить микроорганизмы, узнать, почему бактерии могут светиться, и даже выделить ДНК, отмечается в материалах мэрии.

Ландшафтный парк "Зарядье" открыли вблизи Московского Кремля 9 сентября, во время празднования 870-летия столицы. Итоговая строительства парка на месте снесенной гостиницы "Россия" составила 14 миллиардов рублей. Из-за ажиотажного наплыва посетителей в первые дни работы руководство парка ввело ряд ограничений по его посещению. В частности, вход на территорию парка, смотровую площадку "парящего моста" и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами.