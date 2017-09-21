Эксперт: в алкогольной отрасли необходимо ввести раздельное регулирование

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает, что проблема нелегального алкоголя в РФ уже не является первостепенной, вместо этого необходимо обсуждать вопрос раздельного госрегулирования в отрасли.

В пятницу 22 сентября в Москве пройдет форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию". В форуме примут участие эксперты, представители алкогольного рынка, Минфина, Минздрава и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Государству пора определиться, какую оно хочет видеть структуру потребления алкоголя в стране, какое место в общем объеме потребления должны занимать пиво, водка и вино. И если государство это скажет бизнесу, нам станет понятно, на что нам ориентироваться. Например, виноделию необходимо планировать на пять-десять лет. Раздельное регулирование для разных видов алкоголя позволит нам частично решить этот вопрос", — сказал Попович РИА Новости.

По его словам, проблема оборота нелегального оборота уже не стоит остро после введения Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).