В Минфине считают, что форму документов для оформления ДТП нужно упростить

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Форму документов для оформления европротокола надо упростить, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев, курирующий в Минфине вопросы страхования.

"С учетом того, что у нас будет фиксация техническими средствами, я думаю — это мое личное мнение, что в случае, если используется мобильное приложение РСА, можно эту форму вообще свести к минимуму", — сказал Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Комитет одобрил законопроект, расширяющий применение европротокола.

Глава комитета Анатолий Аксаков отметил на заседании, что форма документов для оформления ДТП по европротоколу — то есть без вызова сотрудников ГИБДД на место происшествия — сейчас очень сложна. "Там без бутылки не заполнишь документы, определяющие ущерб", — пожаловался Аксаков.

"Форма данная не утверждается законом, она разрабатывается РСА, я думаю, если комитет обратится с таким предложением к РСА, мне кажется, это будет довольно весомым поводом для них такое обращение реализовать", — ответил замглавы Минфина.