Путин в четверг посетит московский офис "Яндекса"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 21 сентября, посетит московский офис компании "Яндекс", которая в этом году отмечает свое 20-летие, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства ознакомится с основными направлениями деятельности компании. В частности, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы Яндекс.Поиск, самого популярного в России интернет-поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета и качественно влияющим на улучшение условий жизни людей — проекты в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики планируют показать президенту действующий прототип беспилотного автомобиля, управление которым осуществляется программным обеспечением, созданным в "Яндексе".

Добавляется, что в этот же день состоится встреча президента с представителями российский деловых кругов и объединений. Среди приглашенных в Кремль более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.