В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

Вид на Москва-Сити с Воробьевых гор во время тумана. Архивное фото

Вид на Москва-Сити с Воробьевых гор во время тумана. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Гидрометцентр объявил на четверг, 21 сентября, желтый уровень погодной опасности в Москве из-за прогнозируемого тумана.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в Москве и Московской области будет переменная облачность, ночью без осадков, по области местами туман. Ветер в четверг ожидается восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов, днем воздух прогреется до 17-19 градусов, отмечается в сообщении.