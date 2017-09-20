На московских улицах появилась подсветка пешеходных переходов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дополнительная подсветка на пешеходных переходах появилась в Зеленоградском административном округе Москвы в рамках эксперимента, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Осветительные приборы, размещенные на консоли над переходом, загораются одновременно с зеленым сигналом светофора.

"Подсветка пешеходных переходов — дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток", — сообщил о целях эксперимента руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

После тестирования дополнительного освещения в ЦОДД решат, проводить ли подобный эксперимент в других округах Москвы.

Один из переходов с подсветкой установили на пересечении улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, другой пересекает Савелкинский проезд.