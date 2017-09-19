МВД опровергло перевооружение сотрудников пистолетами Glock 44

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. МВД не намерено вооружать полицейских пистолетами Glock 44, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что МВД РФ намерено перевооружить своих сотрудников. При этом они ссылались якобы на слова первого замглавы МВД Александра Горового. Отмечалось, что в качестве предполагаемого табельного оружия вместо пистолета Макарова планируется выдать полицейским пистолет австрийского производства Glock 44.

"Некоторые интернет-издания опубликовали несуществующие комментарии первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового и распространили ложную информацию о перевооружении. Обращаем внимание, что подразделения системы органов внутренних дел обеспечиваются современным оружием, производимым российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Закупка оружия иностранного производства, в том числе пистолетов Glock 44, для нужд МВД России не осуществляется", — сказала Волк.

Первоисточником "новости", обнародованной рядом СМИ, о якобы перевооружении российской полиции на "разработанные для РФ" пистолеты Glock 44 стал пост в одном из популярных пабликов "ВКонтакте", посвященном оружию. Сообщение было размещено еще 1 апреля 2016 года и являлось шуткой. По данным из открытых источников, максимальный индекс существующих моделей австрийской фирмы — Glock 43.