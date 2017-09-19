Эксперты назвали риски отказа от автоподписки на пенсионные отчисления

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Отказ от автоматической подписки россиян на участие в системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) ставит под угрозу ее эффективность; чтобы заинтересовать население в длительных накоплениях, необходим целый ряд экономических стимулов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Зампред ЦБ РФ Сергей Швецов ранее в кулуарах ВЭФ-2017 сообщил журналистам, что Центробанк принял решение отказаться в концепции ИПК от автоподписки и перейти к авторегистрации участников новой добровольной накопительной системы. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил РИА Новости, что приветствует это решение. В случае с автоподпиской предполагалось, что отчисления с зарплаты шли бы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на личный счет работника автоматически, но работник мог бы от нее отказаться, написав заявление.

"Видимо, ЦБ пришлось учесть те аргументы, которые ему многократно высказывались о том, что автоподписка противоречит российскому законодательству и просто юридически не может быть реализована. Поэтому теперь предложен вариант с так называемой авторегистрацией", — сказал замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По его словам, скорее всего, вовлечение населения в систему ИПК предполагается возложить на работодателей. Однако пока неясно, в какой форме это будет реализовано: в обязательном ли порядке работодатель должен будет предлагать работнику заключить договор с НПФ, или будут только какие-то стимулы экономического характера.

Никто не хочет копить на пенсию



Как отметил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров, отказ от идеи автоподписки существенно уменьшит охват людей в системе ИПК.

"Если схема с автоподпиской могла дать более половины всех работников, которые были бы охвачены системой ИПК, то при нынешней схеме, если не будет каких-то значимых дополнительных льгот или иных стимулирующих мер, в принципе никто не будет участвовать в ИПК. Без значимых стимулов, я думаю, 0%, может, 1-2%. И это очень оптимистично", — сказал Назаров.

Говоря об авторегистрации, он пояснил, что "это, по сути дела, занесение данных о человеке в соответствующие базы данных", что "никак не обеспечивает участие человека в ИПК", а лишь информирует о том, участник он этой системы или нет.

По словам Горлина, подавляющая часть российского населения сегодня просто не имеет возможности дополнительно от своих доходов отчислять от 1 до 6% в течение длительного времени на формирование пенсии.

"Средняя зарплата по России — около 36 тысяч рублей. При этом 70% работников получает меньшую зарплату. Сами сторонники идеи ИПК неоднократно говорили, что реальная возможность долгосрочных накоплений возникает после того, как зарплата превышает 60-70 тысяч рублей. В России очень небольшой процент работников имеет такую зарплату", — отметил эксперт.

Для того узкого контингент населения РФ, который имеет возможность для долгосрочных накоплений, целесообразность их формирования с помощью НПФ неочевидна и вряд ли целесообразна, считает Горлин. По его словам, доходность НПФ за период с 2005 по 2016 годы значительно ниже инфляции в отличие от той доходности, которую обеспечивали другие финансовые инструменты, даже такие консервативные, как депозиты в крупнейших российских банках.

Стимулы

Как рассказал Назаров, для того, чтобы привлечь россиян в систему ИПК, необходимы несколько стимулов экономического характера.

"Как минимум для работника нужно, чтобы это не облагалось подоходным налогом. Это совсем минимально необходимое, что должно быть сделано. Это уже сделает эту систему более-менее осмысленной для человека, но все равно охват будет небольшой. Но это уже несколько процентов откликнется на этот стимул", — сказал эксперт.

Кроме того, необходимо заинтересовать в ИПК самого работодателя, разрешив ему вычитать отчисляемые средства из налога на прибыль. Такая мера, по сути приравняет, эти расходы к расходам на оплату труда. Мощным стимулом, по его словам, также стал бы повышающий стимулирующий коэффициент, аналогичный тому, что сейчас действует в отношении расходов на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

"Тогда, если эти стимулы будут созданы, покрытие ИПК существенно увеличится. Но опять-таки это можно в самых лучезарных мечтах говорить о 20% участия населения в этой схеме. Это то, сколько примерно необходимо для того, чтобы эта система работала", — сказал Назаров.

Добровольные пенсионные накопления в РФ

По словам Горлина, даже по самым оптимистичным оценкам в России добровольно, вне различных корпоративных программ, в негосударственной системе пенсионных накоплений за счет личных средств участвуют не более нескольких десятков тысяч человек на всю страну.

Наглядным примером, по его словам, является программа государственного софинансирования накопительной пенсии, которая предлагала россиянам удвоить их накопления. За время существования программы в ней своими деньгами приняли около 800 тысяч человек.

"Вроде бы большое число. Но при этом средний объем отчислений средств самих граждан составляет лишь около 18 тысяч рублей на одного участника. Это ничто. Если перевести это на пенсию, то это где-то 75 рублей в месяц. То есть люди даже в рамках таких суперкомфортных условий все равно не проявили стремления участвовать в этом", — сказал эксперт.

Что ждет НПФ?

Горлин отметил, что не считает правильным не только принудительно записывать население в систему ИПК, но даже подталкивать к участию в ней, до тех пор, пока не обеспечены условия, гарантирующие доходность накоплений в размере не меньшем, чем дают инструменты с таким же уровнем риска и во всех случаях большем инфляции.

Также, по его словам, критически важно обеспечить сохранность уже сформированных пенсионных накоплений с тем, чтобы не повторялось то, что произошло с группами НПФ бизнесмена Анатолия Мотылева и предпринимателя Евгения Новицкого, лишившихся лицензии.

Главные риски, по мнению Горлина, негосударственные пенсионные фонды ждут после середины 20-х годов, когда выплаты вкладчикам начнутся в массовом масштабе.

По словам Назарова, в 2022 году, когда на пенсию начнут выходить женщины 1967 года рождения, НПФ должны будут начать выплачивать им пенсию. Однако одновременно с этим, если обязательная накопительная часть так и останется в состоянии заморозки, приток в систему будет очень маленький.

"У некоторых НПФов начнутся проблемы с ликвидностью, и чем дальше, тем больше. В какой-то момент вся индустрия столкнется с этими проблемами, если не будет дополнительных стимулов или мы вдруг добровольно не начнем все копить в НПФах. Но пока этого ничто не предвещает", – заключил эксперт.