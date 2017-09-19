Роскомнадзор заблокировал на постоянной основе 234 пиратских сайта

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Роскомнадзор на сегодняшний день заблокировал 234 пиратских ресурса на постоянной основе, рассказал глава ведомства Александр Жаров.

"Борьба с пиратскими ресурсами идет успешно…. На сегодняшний день по решению Мосгорсуда было заблокировано 3,7 тысячи ресурсов с пиратским контентом. Разблокировано после удаления пиратского контента было 2,5 тысячи ресурсов. Навечно заблокированных ресурсов в РФ 234, среди которых онлайн-кинотеатры и торрент-трекеры", — сказал Жаров журналистам.

Он напомнил, что 1 октября 2017 года вступает в силу закон о блокировке копий ("зеркал") пиратских сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда.

"На сегодняшний день уже идет подготовительная работа. И нам известно о нескольких тысячах "зеркальных" ресурсах, которые, как только вступит закон, надеюсь, будут заблокированы", — отметил глава Роскомнадзора.