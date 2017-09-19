Медведев освободил от должности замглавы Минобрнауки Каганова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Минобрнауки Вениамина Каганова в связи с переходом на другую работу, соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в СМИ появилась информация, что заместитель министра образования и науки Вениамин Каганов якобы может покинуть свой пост. Позже в пресс-службе министерства заявили, что он находится на больничном, отметив, что заместитель министра может быть освобожден от должности только распоряжением правительства РФ. При этом функции Каганова отошли другим заместителям министра, об этом свидетельствовали данные на сайте ведомства. Источник РИА Новости в министерстве образования сообщал, что Каганов станет помощником вице-премьера Ольги Голодец.

"Освободить Каганова Вениамина Шаевича от должности заместителя министра образования и науки Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.