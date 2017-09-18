В ЕР хотят законодательно усилить контроль производства минеральной воды

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев готовит поправки в законодательство, чтобы усилить контроль производства минеральной воды, а также ужесточить ответственность за нарушения.

"Мы сейчас как раз готовим поправки в соответствующие федеральные законы, направленные на более жёсткий контроль за всем процессом производства минеральной воды, а также ужесточающие ответственность за нарушения при производстве воды ненадлежащего качества", — сказал журналистам Шхагошев.

По его словам, для улучшения качества минеральной воды нужно устранить пробелы в законодательстве, "чтобы производимая минеральная вода, которую потребляют все граждане, в том числе и наши дети, была чистым и полезным продуктом и ни в коем случае не наносила вред здоровью".

Парламентарий отметил, что на этой неделе состоится заседание рабочей группы с представителями ассоциаций производителей воды и экспертами. "Обсудим проблемы, которые есть в этой отрасли", — добавил депутат.