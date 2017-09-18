МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Агентство Sputnik Arabic было отмечено наградой сирийского Союза журналистов в ходе фестиваля средств массовой информации "Рассказ о стойкости" в Дамаске.

Сирийский Союз журналистов поблагодарил Sputnik за непредвзятое освещение войны в регионе. Награду вручили старшему корреспонденту корпункта агентства в Сирии Низару Михубу.

© Sputnik / Sputnik Arabic Агентство Sputnik Arabic наградили за освещение конфликта в Сирии © Sputnik / Sputnik Arabic Агентство Sputnik Arabic наградили за освещение конфликта в Сирии

"За годы войны Sputnik внес свой вклад в дело донесения правды о сирийском конфликте. Хочу выразить благодарность сирийскому Министерству информации и Союзу журналистов, которые заметили и отметили нашу работу. Врученные награды являются важным стимулом для журналистов, которые добросовестно и усердно трудятся на ниве освещения сирийских событий", — сказал Михуб.

Представители СМИ, принимавшие участие в фестивале, рассказали, что сталкивались со сложностями и притеснениями в ходе работы в Сирии. "С самого начала сирийской войны сражения ведутся не только с помощью ракет и бомб, но и с помощью пера", — отметил глава Палестинского союза журналистов Насер Абу Бакр.

Помимо Sputnik, наград были удостоены ливанские каналы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", радио "Шам ФМ", российский телеканал "Русия аль-яум" (RT на арабском языке), сирийское агентство "Сана", газеты "Ас-Саура" и "Тишрин".

Фестиваль "Рассказ о стойкости" прошел в дамасском центре культуры и искусств "Дар аль-Асад". В мероприятии участвовали руководители союзов журналистов региона, политические деятели, а также представители крупнейших СМИ.