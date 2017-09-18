Пенсии россиян проиндексируют с 1 января на 3,7%

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Страховые пенсии в РФ в следующем году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц — на 3,7% с 1 января, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам обсуждения бюджета на ближайшие три года.

Другие социальные выплаты при этом, по словам министра, проиндексируют традиционно — с 1 февраля и на фактическую инфляцию, которая, согласно последнему прогнозу МЭР, составит по итогам 2017 года 3,2%.

"Инфляция прогнозировалась до последнего времени 3,7-3,8% за этот год, а у нас инфляция является основанием и на инфляцию за прошлый год индексируется пенсии с 1 февраля. В связи с тем, что у нас прогноз поменялся — 3,2% будет инфляция в этом году, то в этой связи принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года, то есть не с 1 февраля", — сказал Топилин, отметив, что изменение сроков направлено на то, чтобы обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году.

"Такой законопроект будет внесен в Госдуму вместе с проектом закона о бюджете и бюджете Пенсионного фонда", — сказал он, уточнив, что этот законопроект также сегодня был одобрен правительством.

"Индексации всех выплат, которые у нас также связаны с инфляцией — это различные выплаты, прежде всего льготным категориям ежемесячные денежные выплаты, индексация предусматривается на уровень фактической инфляции с 1 февраля следующего года", — сказал Топилин, отметив, что также будет проходить индексация выплат по фонду соцстраха.

Страховые пенсии формируются из взносов работодателей. Право на такую пенсию имеют граждане, зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. С 1 февраля произошла индексация страховых пенсий на 5,4% вместо 5,8%, запланированных в бюджете ПФР на 2017 год. Разница объясняется тем, что прогнозный уровень инфляции составлял 5,8%, а фактически по итогам 2016 года она оказалась на уровне 5,4%.