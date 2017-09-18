Кузнецова выступила против наказания родителей, не сделавших прививки детям

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова не согласилась с инициативой Минздрава РФ об изменении оплаты больничных листов тем родителям, чьи дети заболели из-за отказа от прививки, выразив надежду, что до реального воплощения этой инициативы не дойдет.

Ранее в программе "Итоги недели" на НТВ министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что Минздрав РФ рассматривает возможность изменения оплаты больничных тем родителям, дети которых заболели из-за отказа от прививки.

"Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой "наказывать" родителей непривитых детей неоплаченным больничным. В конечном итоге, пострадают вновь дети – не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой", — написала она в Facebook.

Кузнецова также отметила, что эта тема может спровоцировать требование родителей вернуть им средства на лечение детей, которые были привиты и, например, заболели.

"Не понятно и то, каким образом будет устанавливаться вина родителя и на чем будет основываться уверенность врача или специалиста Фонда социального страхования, что ребенок заболел по причине не сделанной прививки. Ну и главное: наказание не может быть стимулом заботы о здоровье. Максимум, к чему оно приведет – это к увеличению числа тех, кто вовремя не вызывает врача, и занимается самостоятельным лечением своих детей", — добавила она.

Детский омбудсмен призвала "не забывать один из важнейших принципов клятвы Гиппократа, которую дает каждый врач: воздерживаться от причинения всякого вреда и несправедливости".

Кузнецова также заявила, что попросит Минздрав прояснить позицию для обсуждения, в том числе – в рамках Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.

"Вместе с тем, надеюсь, что до реального воплощения эта инициатива не дойдет", — заключил она.