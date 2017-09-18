НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр Новопашин освятил восстановленный после повреждения вандалом памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, сообщает пресс-центр Новосибирской митрополии РПЦ.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею открыли 16 июля в Новосибирске (до 1926 года назывался Ново-Николаевском) у собора имени Александра Невского. В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести "во исполнение рекомендации Священного Синода" и по инициативе горожан. Спустя чуть более двух недель, в ночь на 1 августа местный житель топором повредил часть скульптуры. Полицейским он не объяснил причины поступка, расследуется уголовное дело по статье "вандализм".

"Священник призвал христиан, присутствовавших на освящении памятника, молиться святым страстотерпцам, чтобы они простили нас за нашу черствость, нерадение, закостенелость в грехах и нежелание исправляться, за то, что мы не смогли сохранить святыню от поругания вандала", — говорится в сообщении. На открытии восстановленного памятника присутствовал и его создатель – скульптор Олег Песоцкий.

Как сообщалось, памятник был поврежден в ночь на 1 августа — экипаж вневедомственной охраны заметил около памятника мужчину с лестницей, который, забравшись на нее, топором наносил удары по памятнику. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться, но был задержан. Задержанный оказался жителем Новосибирска, который не пояснил причины поступка. Между тем ему удалось повредить часть скульптуры цесаревича Алексея, а именно голову.

После этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал журналистам, что, по его мнению, установку любых памятников в городе нужно предварять широким общественным обсуждением. В то же время инициативная группа по установке в Новосибирске памятника Иосифу Сталину обратилась к властям и в прокуратуру с требованием снести памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, так как он, по их мнению, был установлен незаконно.