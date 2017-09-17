Гуляев: футбол в России – больше, чем спорт

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. На территории Олимпийского комплекса "Лужники" прошел всероссийский фестиваль "Россия любит футбол!". В мероприятии приняли участие известные музыканты, звезды и поклонники футбола, сообщает mos.ru.

"Футбол в России — это больше, чем спорт. Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране, а сегодняшний фестиваль — один из эффективных способов сделать это", — отметил на церемонии открытия праздника глава столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

В рамках фестиваля состоялся футбольный турнир, в котором участвовали более 10 тысяч человек. Отдельные соревнования провели между командами, составленными из официальных лиц, звезд спорта и артистов.

Гости праздника активно принимали участие в турнире по киберфутболу и занимались футбольным фристайлом. Фестиваль завершился концертом, на котором выступили известные исполнители Big Russian Boss, "Дельфин" и Noize MС.