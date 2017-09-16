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Общество

Парк "Зарядье" за неделю посетили более 250 тысяч человек

12:5216.09.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в МосквеРабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 250 тысяч человек посетили за неделю парк "Зарядье" в Москве, сообщил в субботу журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Рабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Хватит себя торопливо ненавидеть. К истерике вокруг "Зарядья"
Он отметил, что москвичи и гости города проявили большой интерес к открывшемуся парку.

"За неделю через парк прошли более 250 тысяч человек", — сказал он. Он добавил, что такой значительный поток посетителей был даже несмотря на некоторые ограничительные меры.

Ранее столичные власти сообщали, что парк "Зарядье" меняет режим работы с 14 сентября, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Отмечалось, что такие меры помогут распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.

Восстановительные работы в парке "Зарядье"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПарк "Зарядье" открылся в день празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ в него стал с 11 сентября. Уже к вечеру того же дня вандалы разбили стеклянный купол парка и окно медиацентра.Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Парк "Зарядье" открылся в день празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ в него стал с 11 сентября. Уже к вечеру того же дня вандалы разбили стеклянный купол парка и окно медиацентра.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа первые дни работы "Зарядья" тысячи посетителей вытоптали почву на участке северного ландшафта и повредили несколько деревьев.Рабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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За первые дни работы "Зарядья" тысячи посетителей вытоптали почву на участке северного ландшафта и повредили несколько деревьев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРуководство парка сообщило, что были посетители, которые выкапывали и уносили с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.Цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Руководство парка сообщило, что были посетители, которые выкапывали и уносили с собой на память ценные растения, некоторые из которых занесены в Красную книгу.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРемонтная бригада уже устранила повреждения на стеклянном куполе парка. В понедельник был поврежден один из элементов стеклянной "коры". По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ремонтная бригада уже устранила повреждения на стеклянном куполе парка. В понедельник был поврежден один из элементов стеклянной "коры". По словам директора по проектированию гражданских проектов "Мосинжпроекта" Галины Гордюшиной, это произошло от "удара каким-то предметом".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЗа дни работы парка посетители уничтожили не менее десяти тысяч различных растений.Зелень в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
За дни работы парка посетители уничтожили не менее десяти тысяч различных растений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВытоптанные растения планируется восстановить в течение ближайших двух недель, также в парке появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.Охранник в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Вытоптанные растения планируется восстановить в течение ближайших двух недель, также в парке появятся специальные заграждения и таблички с правилами поведения.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкАжиотаж, возникший в первые дни после открытия "Зарядья", привел к тому, что рекреационная нагрузка на парк превысила запроектированную, однако теперь количество посетителей значительно снизилось, отметил начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.Стеклянная кора в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ажиотаж, возникший в первые дни после открытия "Зарядья", привел к тому, что рекреационная нагрузка на парк превысила запроектированную, однако теперь количество посетителей значительно снизилось, отметил начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка Игорь Сафиуллин.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМасштабные восстановительные работы начнутся в "Зарядье" 18 сентября. В связи с этим по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни режим работы останется прежним.Рабочие сажают цветы в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Масштабные восстановительные работы начнутся в "Зарядье" 18 сентября. В связи с этим по понедельникам в парк можно будет попасть только с 14:00. В остальные дни режим работы останется прежним.
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