Парк "Зарядье" за неделю посетили более 250 тысяч человек

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 250 тысяч человек посетили за неделю парк "Зарядье" в Москве, сообщил в субботу журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что москвичи и гости города проявили большой интерес к открывшемуся парку.

"За неделю через парк прошли более 250 тысяч человек", — сказал он. Он добавил, что такой значительный поток посетителей был даже несмотря на некоторые ограничительные меры.

Ранее столичные власти сообщали, что парк "Зарядье" меняет режим работы с 14 сентября, вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. Отмечалось, что такие меры помогут распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.