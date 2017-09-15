В Нижегородской области планируют создать судостроительный кластер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Судостроительный кластер могут создать в Нижегородской области, где работают 17 предприятий отрасли, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В рамках шестого международного бизнес-саммита в пятницу прошёл круглый стол на тему: "Перспективы развития скоростного, пассажирского и вспомогательного флотов России — возможности предприятий судостроительной промышленности региона".

"Перспективная отрасль, где надо создавать кластер, — это судостроение, и сегодня хотелось бы это обсудить, выработать концепцию", — сказал министр, добавив, что в регионе работают 17 предприятий судостроительной отрасли, из которых четыре конструкторских бюро.

Принимавший участие в обсуждении вопроса вице-президент Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по гражданскому судостроению Евгений Загородний отметил, что в регионе работают два предприятия, входящие в состав корпорации: судостроительный завод "Красное Сормово" и КБ "Вымпел", которые "успешно решают задачу перехода на гражданские рельсы".

"Мы работаем в этом направлении (создание кластера), и с руководством области проговаривали направление деятельности. Курирующее нас министерство промышленности и торговли РФ поддерживает нас в этом направлении, и я думаю, что до конца года мы сумеем справиться с началом реализации этой задачи, в том числе имея в виду себя и те предприятия, которые были упомянуты, и которые присутствуют в Нижегородской области", — сказал он.

В ходе заседания генеральный директор ЗАО " Морское инженерное бюро — СПб" Геннадий Егоров сообщил, что, по оценкам предприятия, стране требуется порядка 150 пассажирских судов и грузопассажирских паромов.

По его словам, сейчас на пассажирских перевозках задействовано порядка 1,3 тысячи судов, их средний возраст 38-41 год. "Это не значит, что у нас нет новых судов, они есть…, но в целом флот, который эксплуатируется на внутренних водных путях, — старый и опасный", — добавил он.

По мнению Егорова, сейчас надо "сбить в единый блок" потребности в судах муниципальных образований и планировать, какие заводы их будут строить. "Мы должны сейчас сбить в единый блок, у нас муниципальных образований много, у каждого потребность 1-4 судна, а в целом 150 пассажирских судов и грузопассажирских паромов… После этого мы можем планировать концепцию, предполагать, какие заводы будут строить", — пояснил гендиректор.

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