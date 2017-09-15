Глава СПЧ рассказал, сколько российских женщин и детей остаются в Ираке

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Счет российских женщин и детей, все еще находящихся в Ираке, по информации президентского Совета по правам человека, идет на сотни, правозащитники готовы оказать любую посильную помощь в работе по их возвращению, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram сообщил, что гуманитарная акция по возвращению детей из Сирии и Ирака продолжится. Ранее он рассказал о возвращении из Ирака двух детей — Хадижи и Адлана. Они прибыли рейсовым самолетом из Багдада через Москву в сопровождении сенатора, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби. В аэропорту детей встретили родственники.

"Я считаю, что работа, которую ведет в Ираке член Совета Федерации от Чеченской республики Зияд Сабсаби, это настоящий гражданский подвиг", — заявил Федотов.

Он отметил, что сенатор информирует о своей работе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову, которая координирует всю деятельность на этом направлении.

"В свою очередь СПЧ готов оказать ему любую посильную помощь. По нашей информации, счет российских женщин и детей, находящихся там, идет на сотни. И самое главное – не мешать этому мужественному человеку продолжать его благороднейшую миссию", — добавил глава СПЧ.

В августе первый самолет из Багдада доставил в Чечню пятилетнего Билала. Впоследствии еще двумя рейсами из Ирака в Грозный прилетели четыре женщины и 13 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана.