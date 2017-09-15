"Справедливая Россия" внесет в ГД законопроект о защите обманутых дольщиков

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. "Справедливая Россия" намерена вести в Госдуму законопроект для защиты обманутых дольщиков, заявил председатель партии Сергей Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

"Если говорить в целом о плане законотворческих работ, кроме работы над бюджетом, мы обязательно будем принимать закон об обманутых дольщиках. В конце весенней сессии мы приняли закон, который уже в какой-то части гарантирует безопасность для будущих дольщиков, тех, кто только сейчас планирует вступить в долевое строительство. А как же быть порядка 100 тысячам обманутых дольщиков по всей стране? Мы считаем, что государство не имеет права от них отмахнуться, и мы разработали законопроект, который будем вносить, чтобы защитить уже тех, кто уже десятилетиями стоит у разбитого корыта", — сказал Миронов.

В конце июля Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об особенностях формирования компенсационного фонда долевого строительства, который должен дополнительно защитить права и интересы дольщиков. Новые поправки, в частности, устанавливают фиксированный размер взносов застройщиков в компенсационный фонд на уровне 1,2% от цены каждого договора с дольщиком. Поправками уточняется, что величина взноса может изменяться на основании федерального закона не чаще одного раза в год с учетом актуарного (методами математической статистики) оценивания деятельности фонда.