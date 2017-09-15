Минтруд предложил пересмотреть состав потребительской корзины к 2021 году

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Минтруд России предлагает пересмотреть состав потребительской корзины к 2021 году в связи с поэтапным изменением минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующему законодательству каждые пять лет потребительская корзина в целом по Российской Федерации должна пересматриваться. Срок действия текущей потребительской корзины истекает в 2017 году. При этом в настоящее время Минтруд внес в правительство законопроект, предусматривающий доведение МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения и внесение в связи с этим изменений в целый ряд законов. Законопроект предусматривает не однократное повышение МРОТ, а установление постоянного механизма привязки МРОТ к прожиточному минимуму.

"В связи с этим законопроектом предложено установление новой потребительской корзины с 2021 года, после доведения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения, рассчитанного на основе действующей потребительской корзины", — сообщили в Минтруде.

В министерстве пояснили, что изменение методики исчисления прожиточного минимума в связи с пересмотром корзины не позволит спланировать средства на повышение МРОТ в течение трехлетнего периода как для бюджетной сферы, так и для реального сектора экономики.

"С учетом законопроекта по повышению МРОТ дополнительные финансовые средства предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2018-2020 годы и будут планироваться в региональных бюджетах", — добавили в Минтруде.

По данным ведомства, при пересмотре потребительской корзины будут проработаны предложения по изменению набора продуктов питания, а также стоимости соотношений непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в действующей потребительской корзине, с учетом международной практики определения прожиточного минимума. Эту работу планируется вести с участием специалистов в области питания, научного и экспертного сообществ.

Переход к механизму регулярного пересмотра МРОТ планируется осуществить в рамках трехлетнего бюджета на 2018-2020 годы. При этом суммарное повышение МРОТ за этот период планируется в размере 53%, в том числе с 1 января 2018 года – 21,7 %, с января 2019 года – на 22,2% при прогнозируемом росте уровня цен за три года на 12,5 %.