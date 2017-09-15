МЧС предупредило об усилении ветра в Подмосковье до 25 м/с в ближайшие часы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Подмосковье в ближайшее время, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 15 сентября и ночью 16 сентября в Московской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-25 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют находиться подальше от рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, по возможности не выходить из дома и не пользоваться автомобилями.