В Росздравнадзоре назвали условие для продажи лекарств лишь по рецептам

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 15 сен — РИА Новости. Рецептурная продажа большинства лекарственных препаратов возможна при дальнейшем развитии в России страховой медицины, заявил замглавы Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко на форуме "Биотехмед".

Пархоменко отметил, что при продаже без рецепта рецептурных лекарств, в том числе и антибиотиков, нельзя недооценивать заинтересованность аптечных организаций, которые таким образом увеличивают прибыль.

"С развитием страховой медицины, системы возмещения, когда рецепт будет иметь финансовую составляющую, когда за него аптека будет получать возмещение… тогда эта система заработает достаточно эффективно. Но это задача следующего дня, в перспективе", — отметил он, комментируя тот факт, что в западных странах абсолютное большинство лекарств продаются по рецепту.