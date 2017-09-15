Москвичи забрали из библиотек почти 248 тысяч списанных книг

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Благодаря проекту "Списанные книги", почти 248 тысяч изданий, не востребованных в столичных библиотеках, нашли новых владельцев. Москвичи разобрали почти все книги в рамках акции всего за три с половиной месяца. Сейчас на портале осталось всего 35 списанных изданий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Департаменту культуры и московским библиотекам удалось изменить подход к списанию книг в библиотеках, это позволило спасти от уничтожения сотни тысяч экземпляров изданий, которым подарен шанс на новое прочтение. Теперь наша задача — продолжать реализацию проекта, учитывая пожелания москвичей и улучшая сервис для удобства пользователей", — приводятся в сообщении слова руководителя Московской дирекции по развитию культурных центров Марии Рогачевой.

Библиотеки проводят ревизию своих фондов примерно два три — раза в год. Специалисты оценивают, какие книги нуждаются в замене, и тогда их списывают, чтобы закупить новые. Списанные издания — это или ветхие или повторяющиеся тома, или книги с дефектами. До начала проекта часть книг передавали различным организациям, но большинство из них оставались невостребованными и забытыми.