СПЧ приветствует внесение в Госдуму проекта амнистии к столетию Революции

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) приветствует внесение в Госдуму проекта об объявлении амнистии в честь 100-летия революции в России, сообщает сайт СПЧ.
Группа депутатов от ЛДПР в четверг внесла в Госдуму проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года". Амнистию предлагается распространить на несовершеннолетних и совершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, беременных и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, инвалидов I, II или III группы. При этом она не коснется осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует внесение в Государственную думу проекта постановления об объявлении амнистии в честь столетия Октябрьской революции", — говорится в сообщении СПЧ.
Федотов отмечал, что административная амнистия позволила бы "обнулить" базы данных Федеральной службы судебных приставов и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги по штрафам ГИБДД. При этом административная амнистия в случае ее объявления не должна коснуться наказаний за вождение в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования, пояснял глава СПЧ.