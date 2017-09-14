СПЧ приветствует внесение в Госдуму проекта амнистии к столетию Революции

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) приветствует внесение в Госдуму проекта об объявлении амнистии в честь 100-летия революции в России, сообщает сайт СПЧ.

Группа депутатов от ЛДПР в четверг внесла в Госдуму проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года". Амнистию предлагается распространить на несовершеннолетних и совершеннолетних, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, беременных и женщин, имеющих несовершеннолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, инвалидов I, II или III группы. При этом она не коснется осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует внесение в Государственную думу проекта постановления об объявлении амнистии в честь столетия Октябрьской революции", — говорится в сообщении СПЧ.

Идея объявления амнистии к 100-летию революции в России была высказана членами СПЧ на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в конце мая. Как сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов по итогам встречи, правозащитники передали Кириенко соответствующую концептуальную записку. Председатель СПЧ подчеркнул, что Совет надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники тогда выразили готовность проработать соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму и предложили впервые распространить амнистию также на административные правонарушения — провести "административную амнистию".

Федотов отмечал, что административная амнистия позволила бы "обнулить" базы данных Федеральной службы судебных приставов и МВД России, списав наиболее проблемные и фактически безнадежные долги по штрафам ГИБДД. При этом административная амнистия в случае ее объявления не должна коснуться наказаний за вождение в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования, пояснял глава СПЧ.