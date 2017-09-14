Росздравнадзор ежегодно получает до 600 обращений по реакциям на вакцины

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

ГЕЛЕНДЖИК, 14 сен — РИА Новости. До 600 обращений о нежелательных реакциях на вакцины поступает ежегодно в Росздравнадзор, рассказал заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко на форуме "Биотехмед".

"В среднем в год мы получаем по 500-600 сообщений о нежелательных и непредвиденных реакциях, и только пятая часть из них является… серьезными реакциями, которые требуют серьезного рассмотрения", — сказал Пархоменко.

Он отметил, что статистически в большинстве случаев вакцины как препарат соответствуют требованиям нормативной документации.