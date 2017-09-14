МФЦ готовы решать оперативные задачи, заявил замглавы Минэкономразвития

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 14 сен — РИА Новости. Направления работы многофункциональных центров (МФЦ) в России сегодня выходят за рамки только оказания государственных или муниципальные услуг, заявил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов на всероссийском форуме МФЦ, который открылся в четверг в городе Светлогорске Калининградской области.

Всероссийский форум представителей центров государственных и муниципальных услуг, который впервые проходит в Калининградской области, собрал более 400 участников из 70 регионов страны. В рамках форума обсуждаются вопросы организации деятельности МФЦ, их взаимодействия с федеральными, региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами.

"МФЦ помимо того традиционного наполнения, которое предполагалось изначально и которое связано с оказанием государственных услуг, становится тем центром, который готов оперативно решать сложные задачи, необходимые в той или иной ситуации", — сказал Шипов.

В качестве примера замминистра назвал также опыт Ставропольского края, когда в порядке эксперимента многофункциональные центры были привлечены к работе по включению людей, пострадавших от наводнения, в списки на получение компенсационных выплат. Было обработано около 7 тысяч заявлений.

"Есть пример, когда МФЦ становится центром культурного объединения граждан, участия в патриотической жизни граждан. Это опыт Москвы, где с 2015 года помогают сделать плакаты для акции бессмертный полк, за три года сотрудники создали более 185 тысяч анкет ветеранов", — отметил Шипов.

Работа форума, организатором которого является Минэкономразвития РФ, продолжится в пятницу. В его рамках состоится награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ России". В пленарном заседании планируются выступления министра экономического развития России Максима Орешкина и главы Калининградской области Антона Алиханова.