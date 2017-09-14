Комиссия по этике получила обращение из-за слов депутата о девочке без рук

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова направила обращение в комиссию Госдумы по этике для оценки высказывания депутата Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба аппарата уполномоченного.

Ранее статс-секретарь Центробанка Александр Торшин опубликовал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка без рук ест с помощью ног. В комментарии Лебедев задался вопросом о том, "зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь", отметив, что "современная медицина определяет патологию заранее".

После мама девочки прокомментировала данное высказывание, отметив, что ее больше беспокоят не слова политика, а то, что возле ее подъезда никак не могут установить пандус для колясок. Сам Лебедев пообещал встретиться с мамой ребенка в пятницу, чтобы поговорить и помочь по ее просьбе установить пандус возле подъезда.

"Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова направила обращение в комиссию Госдумы… по вопросам депутатской этики с просьбой дать оценку высказываниям И. В. Лебедева на заседании комиссии Государственной Думы по вопросам депутатской этики", — говорится в сообщении.

Мишонова, которую цитирует пресс-служба, отметила, что возмущает тот факт, что Лебедев позволяет себе подобные высказывания, являясь депутатом, "избранным народом, который призван защищать права и законные интересы всех граждан нашей страны, вне зависимости от их статуса, положения и физических возможностей".

"Мы боремся за полноценную жизнь каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а он призывает убивать детей еще в утробе матери, не давая им шансов на эту жизнь", — добавила омбудсмен.