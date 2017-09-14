В ГД рекомендовали ввести штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.

Госдума в конце весенней сессии приняла закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).

Сопутствующий проект вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Предлагается установить штраф для граждан в 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров. Поддерживаете? Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью

Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты

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Аналогичные штрафы предлагается установить за неисполнение операторами "поисковиков" обязанности по прекращению выдачи ссылок на заблокированные сайты по запросам пользователей поисковой системы.

Ранее комитет по информационной политике, который является соисполнителем по этому вопросу, также поддержал законопроект.