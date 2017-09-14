В ГД рекомендовали ввести штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах.
Сопутствующий проект вводит штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к реестру Роскомнадзора. Предлагается установить штраф для граждан в 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
18.3%Да, доступ к запрещенным сайтам надо закрыть полностью
59.0%Нет, пользователи все равно найдут способы зайти на нужные сайты
22.7%Мне все равно, я и так ими не пользовался(лась)
Ранее комитет по информационной политике, который является соисполнителем по этому вопросу, также поддержал законопроект.