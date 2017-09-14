В Москве построят парк развлечений киностудии Universal

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Парк развлечений голливудской киностудии Universal стоимостью 2,5 миллиарда долларов может появиться в Коммунарке, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Общий объем инвестиций 2,5 миллиарда долларов. Предполагается, что парк, возможно, будет располагаться за Коммунаркой, вдоль Калужского шоссе. Этот парк строит сама Universal, будет совместный проект с А101", — рассказал он.

Жидкин добавил, что место для парка пока точно не определено, сейчас ведутся переговоры и готовится концепция парка.

"Мы решаем вопрос с финансированием проекта, есть предварительная концепция, в этом участвовал в том числе и сама Universal. Полноценное проектирование парка начнется не раньше первой половины следующего года", — отметил Дмитрий Волков, коммерческий директор девелоперской компании "A101", входящей в группу "Сафмар" (ранее — БИН).

Ранее структура БИН – "Русинком" – планировала построить парк UniversalStudios на Варшавском шоссе. В 2011 году ЗАО "Русинком" подписало соглашение с Universal о строительстве тематического парка развлечений UniversalStudios площадью 150 тысяч квадратных метров.