В Москве построят парк развлечений киностудии Universal

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Парк развлечений голливудской киностудии Universal стоимостью 2,5 миллиарда долларов может появиться в Коммунарке, сообщил журналистам в четверг руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Жидкин добавил, что место для парка пока точно не определено, сейчас ведутся переговоры и готовится концепция парка.
"Мы решаем вопрос с финансированием проекта, есть предварительная концепция, в этом участвовал в том числе и сама Universal. Полноценное проектирование парка начнется не раньше первой половины следующего года", — отметил Дмитрий Волков, коммерческий директор девелоперской компании "A101", входящей в группу "Сафмар" (ранее — БИН).
Ранее структура БИН – "Русинком" – планировала построить парк UniversalStudios на Варшавском шоссе. В 2011 году ЗАО "Русинком" подписало соглашение с Universal о строительстве тематического парка развлечений UniversalStudios площадью 150 тысяч квадратных метров.