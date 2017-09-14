Венедиктов попросил у руководства "Газпром-медиа" охрану для Латыниной

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов направил письмо руководству "Газпром Медиа Холдинг" (в состав которого входит "Эхо") с просьбой предоставить охрану обозревателю радиостанции Юлии Латыниной, которая покинула Россию из-за угроз ее жизни.

В начале сентября " Новая газета " со ссылкой на мать Латыниной сообщила, что автомобиль журналистки сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине, родители связали произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим составом. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту поджога автомобиля Латыниной.

"Как вы знаете, в течение нескольких месяцев наш журналист Юлия Латынина подвергалась нападениям различных хулиганствующих элементов. Я вынужден был на некоторое время эвакуировать ее из страны. В этой связи прошу вас рассмотреть возможность о предоставлении охраны Юлии Латыниной и ее семье по возвращению в Россию. Попросить службу безопасности холдинга вступить во взаимодействие с правоохранительными органами для координации расследования по поводу этих нападений", — говорится в письме Венедиктова, опубликованном в его микроблоге в Twitter.