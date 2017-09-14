БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам в Хабаровске, что закон о помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС), необходимо доработать, по ее словам, также необходимо выстроить систему превентивных мер для защиты людей от ЧС.

"В законодательном плане у нас сегодня абсолютно нерешенный вопрос об унифицированном подходе в вопросах возмещения вреда. 1994 года федеральный закон о мерах защиты по чрезвычайным ситуациям совершенно не содержит норм, которые определяли бы порядок возмещения вреда уже нанесенного чрезвычайными ситуациями",- сказала Москалькова журналистам.

В Хабаровске проходит расширенное заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО.

"Мы сегодня хотим обсудить три блока вопросов, первое — совершенствование законодательства, разработку норм в закон 1994 года, либо принципиально новый закон. Второе — правоприменительная практика, как оказывается комплекс мер людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, включая и консультативные меры и вопросы переселения в жилье. И, наконец, роль уполномоченного в системе защитных механизмов",- отметила Москалькова.

По ее словам, важно выстроить систему превентивных мер защиты от ЧС, потому что "возмещение вреда гораздо выше по своей стоимости и финансовой материальной, и морально-нравственной".