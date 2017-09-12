МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ предлагает отсрочить разработку проектов в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в РФ для Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга и наделить эти субъекты правом самостоятельно решать, участвовать в программе или нет, следует из текста проекта указа президента, размещенного на интернет-портале проектов нормативных актов.
Авторы документа полагают, что Московская область, Москва и Санкт-Петербург имеют стабильной прирост численности постоянного населения и положительную динамику социально-экономического развития. Поэтому "необходимость их участия в реализации государственной программы отсутствует", считают в ГУМВД.
"Представленным проектом указа предполагается предоставить право высшим должностным лицам (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) указанных субъектов Российской Федерации самостоятельно принимать решение о необходимости реализации государственной программы в регионах", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту указа.
Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой, заявил, что 17 субъектов России обратились в правительство с просьбой вывести их из госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в РФ. Тогда он сообщил, что более 650 тысяч соотечественников уже приняты по программе из других стран.