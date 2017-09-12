МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главное управление по вопросам миграции МВД РФ предлагает отсрочить разработку проектов в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в РФ для Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга и наделить эти субъекты правом самостоятельно решать, участвовать в программе или нет, следует из текста проекта указа президента, размещенного на интернет-портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту указа, в случае отсутствия потребности экономики региона в переселенцах предусмотрен механизм предоставления отсрочки разработки проекта региональной программы переселения. Такая отсрочка предоставляется на срок до двух лет, который может быть продлен на основании мотивированного обращения высшего должностного лица региона.

Авторы документа полагают, что Московская область, Москва и Санкт-Петербург имеют стабильной прирост численности постоянного населения и положительную динамику социально-экономического развития. Поэтому "необходимость их участия в реализации государственной программы отсутствует", считают в ГУМВД.

"Представленным проектом указа предполагается предоставить право высшим должностным лицам (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) указанных субъектов Российской Федерации самостоятельно принимать решение о необходимости реализации государственной программы в регионах", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту указа.

Госпрограмма по содействию переселению соотечественников из-за рубежа была утверждена в 2006 году указом президента России. Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию. Участникам программы при переселении предоставляется ряд льгот, в том числе право на беспошлинный провоз имущества, на получение вида на жительство в упрощенном порядке, на получение бесплатной медицинской помощи и так далее.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой, заявил, что 17 субъектов России обратились в правительство с просьбой вывести их из госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в РФ. Тогда он сообщил, что более 650 тысяч соотечественников уже приняты по программе из других стран.