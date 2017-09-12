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Общество

Чемпионат России по серфингу и фестиваль серф-культуры пройдут в Сочи

20:3512.09.2017
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© РИА Новости / Алексей МайшевПерейти в фотобанкМорские суда в акватории сочинского порта. Архивное фотоМорские суда в акватории сочинского порта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фестиваль серф-культуры Locals Only и финал первого официального чемпионата России по сёрфингу Bulli Surf Cup пройдут в последние выходные сентября в порту курорта "Имеретинский" в Сочи, сообщает пресс-служба фестиваля.

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Гостей фестиваля ждет обширная программа: зона со специальной программой тренировок, кроссфит, лекторий от ведущих российских спортсменов, школы сёрфинга. Кроме того, будет организована зона виртуальной реальности, которая даст возможность каждому желающему ощутить себя покорителем волн, пройдет мастер-класс по диджеингу.

"Соревновательного духа фестивалю добавить легендарный "Кубок Чемпионов", в рамках которого спортсмены будут состязаться в заплыве на открытой воде. Максимального экстрима для самых смелых гостей добавит скользкая горка с трамплином размером в трехэтажный дом. Кроме того, всех гостей ждут невероятные трюки на водных байках от самого массового фестиваля гидроциклов в стране JetCamp 2017", — добавили в пресс-службе.

Наряду с развлекательной программой в Сочи будет проходить финал чемпионата России по сёрфингу Bulli Surf Cup. Среди участников — олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, звезды серфинга мирового уровня Евгений Исаков, Сергей Мысовский, Сергей Расшиваев. На кону звание чемпиона в дисциплине "Короткая доска", а также специальные подарки и денежный приз, говорится в пресс-релизе.

Серфинг на Камчатке: вулканический песок и тихоокеанские волны
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПервый серф-фестиваль "Snowave" проходил с 31 июля по 5 августа на побережье Тихого океана в Камчатском крае.Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Первый серф-фестиваль "Snowave" проходил с 31 июля по 5 августа на побережье Тихого океана в Камчатском крае.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля прошел открытый чемпионат Петропавловск-Камчатского городского округа по серфингу.Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля прошел открытый чемпионат Петропавловск-Камчатского городского округа по серфингу.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСоревнования были организованы на Халактырском пляже.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Соревнования были организованы на Халактырском пляже.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ турнире выступили 40 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и с Камчатки, а также из Нью-Джерси (США).Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В турнире выступили 40 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и с Камчатки, а также из Нью-Джерси (США).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПринять участие в фестивале могли все желающие, достигшие 12-летнего возраста, которые подали официальную заявку, а также имели медицинский допуск врача и страховку.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 готовиться к соревнованиям на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Принять участие в фестивале могли все желающие, достигшие 12-летнего возраста, которые подали официальную заявку, а также имели медицинский допуск врача и страховку.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСоревнования проводились в двух дисциплинах: Shortboard (длина доски максимум 7 футов) и Longboard (длина доски минимум 8,4 футов).Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Соревнования проводились в двух дисциплинах: Shortboard (длина доски максимум 7 футов) и Longboard (длина доски минимум 8,4 футов).
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТурнир среди серферов проходил в три раунда.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Турнир среди серферов проходил в три раунда.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо время отборочного раунда заезды проходили в составе 2-х или 3-х серферов. Выигравший спортсмен проходил во 2-й раунд соревнований, а проигравшие - выбывали с турнира.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Во время отборочного раунда заезды проходили в составе 2-х или 3-х серферов. Выигравший спортсмен проходил во 2-й раунд соревнований, а проигравшие - выбывали с турнира.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо втором раунде соревнований, так называемом полуфинале, в заездах участвовали два серфера. Победитель переходил в финал.Доска участника фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Во втором раунде соревнований, так называемом полуфинале, в заездах участвовали два серфера. Победитель переходил в финал.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ финале соревнований двое серферов, показавшие лучшие результаты, боролись за 1 и 2 второе места турнира. Остальные - за 3 и 4 место соответственно.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В финале соревнований двое серферов, показавшие лучшие результаты, боролись за 1 и 2 второе места турнира. Остальные - за 3 и 4 место соответственно.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВ результате, в дисциплине Longboard первое место занял Алексей Суворов из Хабаровска, второе и третье поделили Александр Шаповалов и Людмила Орлова из Петропавловска-Камчатского.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В результате, в дисциплине Longboard первое место занял Алексей Суворов из Хабаровска, второе и третье поделили Александр Шаповалов и Людмила Орлова из Петропавловска-Камчатского.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭти же спортсмены оказались в лидерах и в дисциплине Shortboard: Александр Шаповалов здесь стал первым, а Алексей Суворов с Людмилой Орловой поделили второе и третье место.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Эти же спортсмены оказались в лидерах и в дисциплине Shortboard: Александр Шаповалов здесь стал первым, а Алексей Суворов с Людмилой Орловой поделили второе и третье место.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПомимо чемпионата по серфингу в рамках "SnowaveFest" были организованы конкурс воздушных змеев, фотовыставка, посвященная истории серфинга на Камчатке, а также прошли несколько мастер-классов и открытых уроков по серф-подготовке.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 подготавливает доски к соревнованиям на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Помимо чемпионата по серфингу в рамках "SnowaveFest" были организованы конкурс воздушных змеев, фотовыставка, посвященная истории серфинга на Камчатке, а также прошли несколько мастер-классов и открытых уроков по серф-подготовке.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСерфинг стал официальным видом спорта в России в 2015 году, а с 2016 – он входит в Олимпийскую программу.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Серфинг стал официальным видом спорта в России в 2015 году, а с 2016 – он входит в Олимпийскую программу.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкКамчатка - это единственное место в России где можно круглогодично заниматься серфингом благодаря тому, что полуостров омывается Тихим океаном.Участник фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Камчатка - это единственное место в России где можно круглогодично заниматься серфингом благодаря тому, что полуостров омывается Тихим океаном.
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