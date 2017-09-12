Чемпионат России по серфингу и фестиваль серф-культуры пройдут в Сочи

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Фестиваль серф-культуры Locals Only и финал первого официального чемпионата России по сёрфингу Bulli Surf Cup пройдут в последние выходные сентября в порту курорта "Имеретинский" в Сочи, сообщает пресс-служба фестиваля.

Гостей фестиваля ждет обширная программа: зона со специальной программой тренировок, кроссфит, лекторий от ведущих российских спортсменов, школы сёрфинга. Кроме того, будет организована зона виртуальной реальности, которая даст возможность каждому желающему ощутить себя покорителем волн, пройдет мастер-класс по диджеингу.

"Соревновательного духа фестивалю добавить легендарный "Кубок Чемпионов", в рамках которого спортсмены будут состязаться в заплыве на открытой воде. Максимального экстрима для самых смелых гостей добавит скользкая горка с трамплином размером в трехэтажный дом. Кроме того, всех гостей ждут невероятные трюки на водных байках от самого массового фестиваля гидроциклов в стране JetCamp 2017", — добавили в пресс-службе.

Наряду с развлекательной программой в Сочи будет проходить финал чемпионата России по сёрфингу Bulli Surf Cup. Среди участников — олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина, звезды серфинга мирового уровня Евгений Исаков, Сергей Мысовский, Сергей Расшиваев. На кону звание чемпиона в дисциплине "Короткая доска", а также специальные подарки и денежный приз, говорится в пресс-релизе.