Зюганов: индексация пенсий должна осуществляться для всех пенсионеров

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Индексация пенсий должна осуществляться для всех пенсионеров — и работающих и не работающих, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее "Ведомости" сообщили, что, согласно предоставленному в правительство прогнозу Минэкономразвития России, из-за отказа от индексации работающим пенсионерам в реальном выражении пенсионные выплаты могут уменьшиться. По данным издания, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.

"Надо максимально поддержать пенсионеров, они в жутком положении находятся. Все попытки урезать, отнимать, на мой взгляд, абсолютно циничны. Мы будем поддерживать всех пенсионеров", — сказал лидер КПРФ.

"Все, что сегодня эксплуатируется, это ими создано, заработано", — подчеркнул Зюганов, отметив, что ситуация, когда ущемляются права пенсионеров, ненормальна.