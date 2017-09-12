МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам, организаторам и гостям церемонии открытия многофункционального спортивного центра для красноярского детского футбольного клуба "Тотем" и назвал это событие долгожданным и по-настоящему праздничным для воспитанников клуба и их наставников.

"Для ребят из клуба "Тотем" и их наставников – это долгожданное и по-настоящему праздничное событие. Мировые лидеры среди команд детских домов и школ-интернатов получили современную, удобную площадку для тренировок, обучения и проведения матчей", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, символично, что здесь представлен кубок чемпионата мира по футболу-2018. По мнению российского лидера, подготовка к выступлению на столь авторитетных международных соревнованиях, формирование ярких, неординарных, "заряженных" на победу команд начинается с детско-юношеского спорта, с поиска юных талантов, их воспитания и развития.

"Именно такие комплексы, как ваш, должны объединять всех, что любит "спорт номер один" в нашей стране и стремится покорять спортивные вершины. Уверен, что воспитанники клуба "Тотем" будут и впредь добиваться успеха – и в спорте, и в жизни", — заключил президент.