ОНФ запускает онлайн-лекторий для молодежи "Реализуй себя в цифровом мире!"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Центр мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках молодёжного направления запустил новый проект — открытый онлайн-лекторий для молодежи "Реализуй себя в цифровом мире!", сообщила пресс-служба ОНФ в понедельник.

"С сентября 2017 года по март 2018 года в 12 городах России пройдут онлайн-лекции. Каждая из них будет посвящена одной из отраслевых тем, среди которых: цифровые медиа, умный город, точное земледелие, телемедицина, ИТ-индустрия, онлайн-образование, интернет-предпринимательство, интернет вещей", — говорится в сообщении.

По мнению руководителя центра ОНФ по мониторингу технологической модернизации и научно-технического развития (НТР) Анны Заборенко, действующая система образования удовлетворяет спрос на цифровые знания не полностью, "в основном по причине того, что цифровые технологии развиваются быстрее, чем успевают меняться образовательные программы". "При этом оперативнее всего реагировать на запросы молодежи могут эксперты-практики. Поэтому центр мониторинга НТР и "Молодежка ОНФ" запускают проект знакомства молодежи с новыми возможностями цифрового мира", — цитирует пресс-служба слова Заборенко.

В ОНФ уточнили, что в рамках нового проекта, будут проводиться онлайн-лекции, которые совместно с "Молодежкой ОНФ" будут организованы в 12 городах: Астрахани, Владивостоке, Вологде, Иркутске, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Севастополе, Тамбове и Томске.

"В каждом городе состоится очная встреча в формате "Диалоги о будущем" с известным в отрасли экспертом. К лекциям получат доступ в интернете все желающие, в том числе студенты высших и средних специальных учебных заведений и ученики школ, организовавшие у себя трансляцию", — говорится в сообщении.