Поклонская побывала в "Черном дельфине"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, которую неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана, расположенной во дворе учреждения.

Как сообщает пресс-служба ФСИН, в сопровождении начальника оренбургского УФСИН России по Оренбургской области Владимира Андреева Поклонская осмотрела режимные корпуса, где ознакомилась с условиями содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, побеседовала с осужденными, посетила прогулочные дворики, медицинскую часть учреждения, корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий, где пообщалась с родственниками осужденных.

Начальник УФСИН России по Оренбургской области Владимир Андреев и начальник ИК-6 Сергей Балдин рассказали об истории учреждения, особенностях организации режима содержания, социально-психологической и воспитательной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы, организации производства и номенклатуре выпускаемой продукции. Поклонская обсудила с руководством УФСИН вопросы дальнейшего развития учреждения и уголовно-исполнительной системы области.

После посещения режимных объектов депутат провела прием осужденных по личным вопросам.

Ранее начальник учреждения подполковник внутренней службы Сергей Балдин заявлял в интервью РИА Новости, что представление о колонии для пожизненно осужденных "Черных дельфин" как о "мёртвой зоне" ошибочно, на самом деле там кипит своя жизнь, идет воспитательная работа и работает производство. Содержащиеся в колонии "Черный дельфин" преступники чаще всего уживаются друг с другом, но если выявляется "психологическая несовместимость" — их расселяют. По его словам, за психологической обстановкой в камерах следят оперативный отдел колонии и психологическая лаборатория.

Официально информация о заключенных "Черного дельфина" не разглашается, но, по данным СМИ, среди них экс-начальник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за организацию убийств, серийный убийца из Ростовской области Владимир Муханкин, организатор теракта на Черкизовском рынке Москвы Олег Костарев, людоед Владимир Николаев и другие.