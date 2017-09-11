Московский метрополитен выпустит билеты к юбилею первого спутника Земли

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московский метрополитен выпустит серию билетов "Единый" с дизайном, посвященным 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает сайт mos.ru. Проездные начнут продавать во всех кассах столичного метро с 18 сентября. Юбилейный проездной позволит приобрести за половину стоимости второй билет в интерактивный музей Московского планетария "Лунариум".

Как сообщили в пресс-службе Московского метрополитена, тираж тематических билетов составит 600 тысяч экземпляров. На лицевой стороне будет изображена планета Земля и вышедший на орбиту первый спутник, а рядом с ними слоган Московского планетария "До звезд рукой подать!". На обратной стороне можно будет узнать о том, почему стоит посетить планетарий.