Три жизни сахалинского бизнесмена: электронщик, моряк, строитель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен — РИА Новости. Сахалинец Алексей Бороденко, чуть больше 10 лет назад завязавший с жизнью морского волка, лелеет мечту — создать на острове целый строительный кластер, наладить производство жилья полного цикла: производить здесь материалы и строить из них дома. О том, как предприниматель из Южно-Сахалинска двигается к цели, он рассказал корреспонденту РИА Новости.

Почувствовать вкус жизни

Сейчас компания "Тринити" ежегодно выпускает порядка 25 тысяч квадратных метров профнастила для кровель и фасадов, 1,5 тысячи кубометров пенополистирола для теплоизоляции. С прошлого года начали экспериментировать и с теплоблоками. Это материал для возведения стен, представляет из себя два слоя бетона, между которыми проложен слой пенополистирола. Стены, таким образом, автоматически утеплены. На местном рынке теплоблоки уже пользуются спросом.

Алексей Бороденко говорит, что для того, чтобы прочувствовать вкус жизни, нужно два — три раза круто ее изменить. Свою он менял не раз, нашел любимое дело и решил остановиться. Будущий предприниматель родился на Сахалине, до двух лет прожил в Комсомольске-на-Амуре, где родители получали образование в горно-металлургическом институте. Школьные годы прошли на Сахалине. Затем снова был Комсомольск-на-Амуре. Бороденко окончил там политехнический институт по специальности "промышленная электроника". В 1991 году по распределению попал на Сахалин.

© Фото : Сергей Красноухов Цех компании по производству стройматериалов © Фото : Сергей Красноухов Цех компании по производству стройматериалов

"Работал электронщиком, обслуживал большие вычислительные машины информгеоцентра. Время было тяжелое, очереди на квартиры закончились, денег не хватало, а я уже был семейный, с ребенком. Поэтому пришлось кардинально изменить жизнь — пойти в море, заработки там были хорошие", — рассказал Бороденко.

Морская эпопея будущего предпринимателя длилась 14 лет. За это время он прошел путь от матроса до капитана. "К тому времени детей уже было двое, хотелось больше бывать дома, и нужно было уходить на сушу", — поделился Бороденко.

© Фото : Сергей Красноухов Бизнесмен Алексей Бороденко © Фото : Сергей Красноухов Бизнесмен Алексей Бороденко

Вклад в завтрашний день

Тогда и решил заняться бизнесом, выбор пал на грузовые перевозки. Начиналось все в 2006 году с покупки старенького седельного тягача отечественного производства.

"Постарался привести машину в порядок, потом купил вторую. Объемы грузоперевозок тогда были большие, строились объекты для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе Сахалина, — рассказывает предприниматель. — Образовался какой-то капитал, естественно, передо мной встал вопрос, куда его вкладывать. Можно, конечно, купить себе джип, еще что-то, но те, кто живет завтрашним днем, стараются вложить капитал в то, что в будущем принесет стабильный доход".

© Фото : Сергей Красноухов Производство строительных блоков © Фото : Сергей Красноухов Производство строительных блоков

Кстати, транспортная компания, когда-то созданная Алексеем Бороденко, работает под его началом и по сей день.

Мысль о производстве стройматериалов родилась не случайно. Отрасль начала быстро расти, в области активно ликвидировали аварийное жилье, и люди "строились". А на Сахалин практически все стройматериалы завозили с материка.

Сначала землю и помещение предприниматель арендовал, но это очень сильно сказывалось на рентабельности. Поэтому пришлось поднапрячься и купить кусок земли. Алексей Бороденко построили на нем сначала цех, потом дополнительный бокс. Сейчас все его производство — это цех площадью 400 квадратных метров, бокс в 200 "квадратов" и территория в треть гектара. На производстве работает чуть больше десятка человек.

Основа производства пенополистирола — продукция китайского химпрома: мелкие белые гранулы, похожие на манку. Кстати, предприятие планирует перейти на российское сырье, которое производят в Ангарске, оно обойдется чуть дешевле.

© Фото : Сергей Красноухов Производство пенополистирола © Фото : Сергей Красноухов Производство пенополистирола

В цеху гранулы вспенивают, отстаивают сутки в бункере, затем в форме под паром отливают плиты, нарезают на стандартного размера пластины, которые используются для теплоизоляции в строительстве.

Металлопрокат для изготовления кровельного и фасадного профнастила заказывают в Уссурийске, он китайский, но полимерное покрытие наносят в России. А уже в цеху "Тринити" на специальном станке на него наносится рельеф.

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 370 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 10 млрд рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и Банк ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции — со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.





В будущее — с оптимизмом

Оборудование в цеху довольно сильно устарело, признается Бороденко, по-хорошему станки уже нужно менять, но для этого требуются большие вложения. Каждую лишнюю копейку он направляет на расширение цехов. Ведь в планах бизнесмена — покупка оборудования для производства пластиковых окон и алюминиевых профилей.

Предприниматель старается сохранять оптимистичный настрой. В прошлом году Алексей Бороденко взял кредит в банке по программе Фонда развития Дальнего Востока под выгодные для себя проценты на пять лет.

"Кредитная политика государства, мне кажется, начала меняться в лучшую сторону. Начиная с ипотеки и, заканчивая кредитами малому бизнесу. Наше производство держится на уровне рентабельности порядка 18-20%, и, если ты получаешь кредит под 20%, то он и съедает всю прибыль. Поэтому такая помощь оказалась хорошим подспорьем. Программа неплохая, но надо ее шире внедрять", — сказал Бороденко.

© Фото : Сергей Красноухов Цех по производству стройматериалов © Фото : Сергей Красноухов Цех по производству стройматериалов

Сейчас главная проблема, по словам Бороденко, востребованность материала на строительном рынке области. Отрасль в последнее время сильно просела, как следствие — и меньше стало запроса на стройматериалы. Но и эти времена пройдут, главное — не стоять на месте, не опускать руки и трудиться. Предприниматель говорит, что, хоть и профессия бизнесмена в стране сегодня не очень популярна — проблем хоть отбавляй, но желание работать еще не пропало, есть у людей и мысли, и идеи.