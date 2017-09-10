Москалькова: многие избирательные участки не приспособлены для инвалидов

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Многие избирательные участки не соответствуют требованиям доступности среды для людей с ограниченными возможностями, заявила в воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования, 10 сентября в 82 из 85 регионов. В том числе в 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести – будут избраны региональные парламенты.

"Я обошла несколько избирательных участков в Москве, были такие, где доступность среды для инвалидов не была в достаточной степени обеспечена. Хоть и первый этаж, но лестница такая, по которой без дополнительной помощи невозможно было подняться. Было стыдно на эти участки заходить", - сказала Москалькова журналистам.

"Хотелось бы обратить внимание на эти очень важные моменты, чтобы все группы населения были обеспечены возможностью реализовать свое право участвовать в выборах", - добавила она.