Кобылкин в День 422-летия Салехарда открыл Въездной знак окружной столицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин и глава администрации города Иван Кононенко в воскресенье в День 422-летия Салехарда торжественно открыли Въездной знак окружной столицы на дороге "поселок Аксарка — город Салехард", сообщает правительство ЯНАО.

"Новая въездная композиция будет встречать ямальцев и многочисленных гостей округа. Мы скоро достроим автомобильную дорогу "Салехард – Надым" и соединим окружную столицу со столицей нашей Родины – Москвой. Много еще предстоит сделать для формирования комфортной среды в городах и районах округа, продолжить переселение из ветхого и аварийного жилья, но мы будем находить средства и на такие знаковые объекты", — приводятся в сообщении слова Кобылкина.

Отмечается, что объект построен в рамках программы "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории города и формирования комфортной городской среды". Композиция представляет собой установленные на постамент кольцо, символизирующее Полярный круг, и группу колонн с консолями в виде семафора, а также необработанные крупные камни, символизирующие горы.

Ожидается, что все, кто будет прибывать по дороге из Аксарки, Надыма, из Уральского федерального округа, России и всего мира при въезде с восточной стороны в Салехард, уже со встречи с этим объектом увидят в отдельных элементах знака уникальные исторические и географические особенности города. Наряду с имеющимся въездным объектом "Мамонт", новая стела станет еще одной визитной карточкой Салехарда, сообщает правительство.

Еще одним знаковым объектом, открытым в честь Дня города, стала многофункциональная площадка по улице Обская в Салехарде. Территория включает в себя игровое поле с покрытием из искусственной травы для мини-футбола, спортивные площадки с резиновым покрытием для игры в стритбол и волейбол, круговые беговые дорожки для разных дистанций, три зоны для занятий гимнастикой и воркаутом, детскую игровую площадку, уточняют власти.

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