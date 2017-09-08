Путин поручил проанализировать случаи отказа жителям Крыма в гражданстве

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до ноября проанализировать случаи отказа жителям Крыма и Севастополя в гражданстве РФ. Поручения опубликованы на сайте Кремля в пятницу.

"Правительству совместно с администрацией президента, МВД, МИД, органами исполнительной власти республики Крым и Севастополя и при участии Верховного cуда проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ и выдаче паспорта гражданина РФ лицам, проживающим на территориях республики Крым и Севастополя, и принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ, на соблюдение установленных законодательством сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений", — говорится в тексте поручений.

Срок исполнения поручения – 20 ноября.

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