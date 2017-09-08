Социологи выяснили, как россияне оценивают Медведева

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россияне разделились поровну во мнениях относительно деятельности Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России: позитивно ее характеризуют 40% опрошенных и столько же дают негативную оценку, свидетельствуют результаты исследования фонда "Общественное мнение".

Данные опроса показали, что 40% россиян позитивно оценивают работу Медведева как главы правительства, столько же дали противоположный ответ, еще 20% затруднились ответить. При этом с августа 2016 года разрыв между этими двумя группами опрошенных остается незначительным. Тогда "плохой" работу премьера назвали 37%, хорошей — 44%, хотя еще в июле разрыв был более заметным (32% дали негативную оценку и 48% — позитивную).

На вопрос "вы доверяете или не доверяете Дмитрию Медведеву" 39% опрошенных сказали "да" (11% заявили, что "безусловно доверяют", 28% — "скорее доверяют"). Не доверяют премьеру 49% респондентов. Еще 11% затруднились ответить.

Социологи также выяснили, что за последний месяц почти треть россиян стала меньше доверять главе правительства, у 10% он, наоборот, стал вызывать больше доверия. Чуть меньше двух третей (59%) участников опроса затруднились дать ответ.

Опрос проводился 2-3 сентября в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ среди трех тысяч респондентов.