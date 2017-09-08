Прививки от гриппа на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ сделали 117 человек

"Выбор ВЭФ как площадки для старта прививочной кампании против гриппа не случаен — грипп приходит в Россию с восточных рубежей страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока. За два дня работы стенда Роспотребнадзора прививку от гриппа получили 117 человек, включая высоких гостей форума, журналистов и представителей организаторов форума", — говорится в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что оптимальным временем для прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема.
По данным ведомства, за счет бюджетных средств уже было закуплено и доставлено в регионы более 58 миллионов доз отечественной вакцины, включающей три актуальных штамма, которые по прогнозам ВОЗ будут циркулировать в Северном полушарии.
Ранее сообщалось, что у стенда Роспотребнадзора на ВЭФ можно будет сделать бесплатную прививку против гриппа всем участникам Восточного экономического форума. Перед началом вакцинации будет проведен обязательный осмотр медицинским сотрудником, после проведения вакцинации выдается сертификат установленного образца.
Одной из первых прививку должна была сделать заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В старте кампании также приняли участие и главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, высокие гости ВЭФ, журналисты.
Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. На фото: Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко во время бизнес-диалога "Россия - Китай" в рамках ВЭФ.
Форум проводится ежегодно во Владивостоке. На фото: Председатель совета директоров ООО "Группа компаний "Русагро" Вадим Мошкович и президент "Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" ("Сколково") Виктор Вексельберг (справа) во время бизнес-диалога “Россия - Китай” в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
В список задач ВЭФ также входит укрепление связей мирового инвестиционного сообщества, предпринимателей и властей. На фото: Стенд Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ во Владивостоке.
Организационный комитет ВЭФ возглавляет заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. На фото: министр транспорта РФ Максим Соколов во время интервью у стенда Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" на площадке ВЭФ.
В этом году на форум во Владивостоке прибыли более четырех тысяч гостей. На фото: первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов (справа) и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин пообещал наказывать на невнимание к региону. На фото: Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Браверман и генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017. На фото: министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс (справа) во время дискуссии "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" в рамках ВЭФ.
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