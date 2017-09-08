Прививки от гриппа на стенде Роспотребнадзора на ВЭФ сделали 117 человек

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в павильоне МИА Россия сегодня на Восточном экономическом форуме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в павильоне МИА Россия сегодня на Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сделать прививки от гриппа у стенда Роспотребнадзора в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) смогли 117 человек, сообщается на сайте ведомства.

"Выбор ВЭФ как площадки для старта прививочной кампании против гриппа не случаен — грипп приходит в Россию с восточных рубежей страны, первыми под удар попадают регионы Дальнего Востока. За два дня работы стенда Роспотребнадзора прививку от гриппа получили 117 человек, включая высоких гостей форума, журналистов и представителей организаторов форума", — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что оптимальным временем для прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки успел сформироваться до начала эпидемического подъема.

По данным ведомства, за счет бюджетных средств уже было закуплено и доставлено в регионы более 58 миллионов доз отечественной вакцины, включающей три актуальных штамма, которые по прогнозам ВОЗ будут циркулировать в Северном полушарии.

Ранее сообщалось, что у стенда Роспотребнадзора на ВЭФ можно будет сделать бесплатную прививку против гриппа всем участникам Восточного экономического форума. Перед началом вакцинации будет проведен обязательный осмотр медицинским сотрудником, после проведения вакцинации выдается сертификат установленного образца.

Одной из первых прививку должна была сделать заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В старте кампании также приняли участие и главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, высокие гости ВЭФ, журналисты.