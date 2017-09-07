Авиалесоохрана и Рослесхоз назвали имя лучшего лесного пожарного в России

ПУШКИНО (Московская обл.), 7 сен — РИА Новости. Авиалесоохрана и Рослесхоз признали победителем всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный-2017" авиапожарного из Ханты-Мансийского автономного округа, второе место занял представитель Тверской области, третье — Смоленской.

"По результатам острой борьбы победителем конкурса и "Лучшим лесным пожарным России 2017 года" стал Андрей Зуев – инструктор парашютно-пожарной группы Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа — Югры", — сообщает лесная служба.

Обладателем второго места по итогам соревнований стал Евгений Анисенков – работник лесозащитного противопожарного центра "Тверьлес". Третье место занял Артём Чистяков – работник лесопожарной службы Смоленской области. Кроме того, за волю к победе награждён Юрий Терёшин – инструктор десантно-пожарной группы Авиалесоохраны Красноярского края.

"Задача конкурса — продвижение нашей профессии. Лесные пожары должны тушить специалисты. На подготовку парашютистов-десантников уходит от 3 до 6 месяцев. А самое главное — это опыт, знание леса, условий пожара", — заявил РИА Новости начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.

Всероссийский конкурс "Лучший лесной пожарный" проводится Федеральным агентством лесного хозяйства и федеральной Авиалесоохраной с 2015 года. В борьбу за звание "Лучшего лесного пожарного России 2017 года" вступили 25 лесных пожарных: из 24 регионов, а также Авиалесоохраны. Конкурс проходил в три этапа: теоретические основы лесопожарного дела, спортивное многоборье и преодоление лесопожарной полосы препятствий.

К лесным пожарным относятся парашютисты-десантники Авиалесоохраны, летчики-наблюдатели Авиалесоохраны – авиапожарные и воздушные пожарные, а также наземные лесные пожарные – работники лесных пожарно-химических станций.