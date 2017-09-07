В России на 18% сократилось число случаев гибели на производстве

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. В России на 18% сократилось число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

"На 18% снизилось число несчастных случаев с тяжёлыми последствиями. За первое полугодие 2017 года нами зарегистрировано почти 2000 несчастных случаев, а в первом полугодии 2016 года 2440, то есть снижение налицо", — заявил Вуколов в кулуарах Восточного экономического форума.

Он отметил, что Роструд выстраивает работу таким образом, чтобы при внеплановых проверках обращать внимание на профилактику производственного травматизма. Внедрение рискориентированного подхода приведёт к тому, что количество плановых проверок резко снизится, но они будут более качественными и более методично выстроенными.

Вуколов также рассказал, что наибольший уровень производственного травматизма со смертельным исходом в 2017 году зафиксирован в строительной сфере — это 20%, на обрабатывающем производстве 16% от общего числа погибших, высокий уровень смертельного травматизма и у организаций сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых – 14% и 12% соответственно.