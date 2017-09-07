Юлий Гусман поддержал участника конкурса "Ты супер! Танцы"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кинорежиссер Юлий Гусман приехал на телешоу "Ты супер! Танцы", которое проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, чтобы поддержать конкурсанта из Азербайджана, 16-летнего Аббасгулу Сафарова, сообщает пресс-служба телеканала.

Аббасгулу Сафаров уже пять лет занимается латиноамериканскими и народными танцами в хореографической группе своего интерната. В первом туре проекта он выступил с традиционным азербайджанским танцем.

Гость программы Юлий Гусман, земляк Сафарова, рассказал, что с большим волнением наблюдал за выступлением участника. "Конечно, ему есть куда расти, но уже сейчас он — очень достойный танцор, чувство ритма, стиля и понимание природы азербайджанского танца у него не отнять", — отметил Гусман.

Кинорежиссер также поблагодарил организаторов телешоу, которое дает участникам — детям, оставшимся без попечения родителей, — шанс исполнить свои мечты. "Стоя за кулисами, я много думал о том, что этот парень приехал не из престижного дома культуры в центре Баку и не из прославленного коллектива — он приехал из интерната… Именно поэтому идея конкурса приобретает сумасшедшее значение — ведь здесь по-настоящему работают с молодежью, на своих руках поднимают ее вверх. Этот проект — тот самый лифт, который так нужен этим ребятам", — сказал он.

Выступление Аббасгулу Сафарова и его встречу с Юлием Гусманом зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 9 сентября, в 20.00, когда будет показан второй конкурсный день проекта "Ты супер! Танцы".

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии. Более 140 юных танцоров — участников проекта продемонстрируют свои хореографические способности.