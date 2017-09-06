В Екатеринбурге финалисты "Битвы умов" представят проекты по роботизации

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Финалисты шестой сессии "Битвы умов" 12 сентября в Екатеринбурге представят свои проекты в области роботизации производства, сообщает пресс-служба компании "Иннопрактика".

"Двенадцатого сентября в Екатеринбурге на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" пройдет финал шестой сессии интеллектуального конкурса "Битва умов". Участниками мероприятия станут студенты из вузов Сибирского и Уральского федеральных округов России, которые представят свои проекты в области роботизации производства", — говорится в сообщении.

Темой шестой сессии "Битвы умов" стала "Промышленная робототехника". Свои заявки на конкурс направили около 300 студентов из 32 городов Сибирского и Уральского федеральных округов. Максимальное количество заявок поступило из Екатеринбурга, Новокузнецка, Тюмени, Челябинска, Кемерово.

Сообщается, что по результатам заданий были отобраны 36 студентов инженерных, IT и экономических специальностей, которые сформировали шесть команд для решения практических задач в области автоматизации производства.

В ходе финала конкурса участники презентуют свои проекты экспертной комиссии, в состав которой войдут представители науки, бизнеса и институтов развития. По итогам финала каждый участник команды, занявшей призовые места, получит денежное вознаграждение, а также сможет стать обладателем спецпризов – стажировок и обучения в компаниях-партнерах "Битвы умов".

Отмечается. что ценные призы ждут и гостей финала за участие в конкурсах и викторинах. Стать болельщиком финала и узнать больше о современных трендах в области робототехники можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте https://science-battle.ru.

Конкурс "Битва умов" проводится компанией "Иннопрактика" с 2015 года и направлен на поиск и развитие талантливой молодежи, формирование у студентов предпринимательских компетенций и навыков эффективной командной работы. В рамках конкурса студенты ведущих вузов страны предлагают новые подходы к решению актуальных научных и бизнес-задач и получают экспертизу от менторов и партнеров проекта.