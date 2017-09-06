Отраслевой эксперт считает, что пиво не может быть безалкогольным

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пиво обязательно должно содержать алкоголь, а напиток, в котором его нет, должен называться по-другому, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
"Я считаю, что она совершенно права. Не должно быть термина "безалкогольное пиво" также как терминов "безалкогольное вино" или "безалкогольная водка". Это "безалкогольное пиво" не имеет никакого отношения к пиву. Пиво имеет четкие вкус, аромат, технологию производства и обязательно градус. Безалкогольного пива быть не может, этот продукт должен называться другим названием", — сказал Дробиз РИА Новости.