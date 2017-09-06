Отраслевой эксперт считает, что пиво не может быть безалкогольным

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пиво обязательно должно содержать алкоголь, а напиток, в котором его нет, должен называться по-другому, считает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В среду глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала РИА Новости, что проблема скрытой рекламы пива заключается не только в некорректной подаче информации, но и в применении самого термина "пиво" к продукту. Она предложила отказаться от термина "безалкогольное пиво". По словам Поповой, пиво — это результат брожения, а безалкогольного брожения не может быть.

"Я считаю, что она совершенно права. Не должно быть термина "безалкогольное пиво" также как терминов "безалкогольное вино" или "безалкогольная водка". Это "безалкогольное пиво" не имеет никакого отношения к пиву. Пиво имеет четкие вкус, аромат, технологию производства и обязательно градус. Безалкогольного пива быть не может, этот продукт должен называться другим названием", — сказал Дробиз РИА Новости.